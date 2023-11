Premio Salselon sorprese e conferme

Il nome di Salselon, il grande velocista della scuderia Briantea vincitore in tempo record dell’edizione 2002 del premio "Pisa" , è tornato ieri alla ribalta grazie alla corsa di centro che Alfea ha dedicato a questo fortissimo sauro.

Erano in otto a gareggiare ieri sui 1200 metri del premio "Salsdolon" in un handicap riservato ai cavalli di 2 anni che vedeva Il Grigio, pur nella scomoda posizione di top weight, nel ruolo di favorito. Ma l’ordine di arrivo ha contraddetto le aspettative: Il Grigio è stato soltanto terzo superato da Princess Valentina (Di Tocco) e All Galaxy. Un’altra corsa era dedicata a una grande velocista, se non "classica" certamente fortissima: il premio "Seven Star". Fu un soggetto praticamente imbattibile sui 1000 metri dell’anello labronico, merito anche della sua allenatrice Rosanna Turri che seppe tenerla a lungo al top della forma. Dieci cavalli al via con l’outsider Conquering Eagle, bene interpretato da Fabio Branca che ha sfruttato magistralmente lo steccato rubando lunghezze agli avversari il primo dei quali è stato Infernale che ha sofferto molto la fasi della corsa e la partenza con il numero 10 di steccato.

Dopo l’arrivo il vecchio proprietario di Seven Star, Carlo Scotto, all’epoca titolare dei colori della scuderia St Alò, ha consegnato una coppa al proprietario del cavallo vincitore a dimostrazione, trascorsi trent’anni, di quanto questa cavalla gli sia rimasta nel cuore.

Si torna a correre fra sette giorni poiché il convegno di domenica lascerà il posto alla Fiera Cavalli di Verona con grande attesa per le parole del Ministro che ha annunciato interventi nel settore dell’ippica (a nostro avviso soltanto promesse, ma staremo a vedere).