Posata la prima pietra di Stella Maris. Sarà il nuovo ospedale per bambini a Pisa

Il cantiere era aperto già da qualche giorno, ma ieri è stata posata anche la prima pietra del nuovo ospedale dei bambini e dei ragazzi di Stella Maris, con la posa della prima pietra a cui hanno preso parte varie autorità, alla costruzione del nuovo ospedale dei bambini e dei ragazzi dello Stella Maris che sorgerà a Pisa, a due passi dal polo di Cisanello. Il nuovo complesso, è stato voluto per "garantire le migliori cure ai piccoli pazienti che hanno bisogno di diagnosi, assistenza, trattamento e riabilitazione per patologie neuropsichiatriche". Sviluppata su 12 mila metri quadri di superficie edificata, la struttura ospiterà 44 camere per la degenza, 44 ambulatori e oltre mille metri quadrati di laboratori, oltre a 50 sale per l’osservazione terapeutica e a spazi per il gioco e per l’apprendimento, nel parco di oltre 24mila metri quadri che lo attornia. Diagnosi, terapia, riabilitazione, ricerca e didattica potranno contare su elevati standard di accoglienza, comfort, sicurezza e tecnologia.

"Il nuovo ospedale della Stella Maris - ha detto il presidente della regione, Eugenio Giani - si integra nel contesto di Cisanello, che diventerà insieme a Careggi il super ospedale della Toscana". Secondo il sindaco Michele Conti, "la Fondazione Stella Maris ha fatto passi da gigante nella ricerca e oggi rappresenta un centro di eccellenza: un ospedale di alta specializzazione che richiama piccoli pazienti da tutta Italia per la cura dei disturbi infantili neuropsichiatrici".