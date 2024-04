Ponte di Mezzo imbrattato: "Free Palestine": scritta ripulita

Due scritte "free Palestine" e "free Gaza" con una bomboletta rossa sono comparse nella mattina di ieri sul marmo del ponte di Mezzo, lato piazza Garibaldi e piazza XX Settembre. Un atto vandalico nella notte. In zona ci sono telecamere. Ma nel frattempo la scritta è stata cancellata. Intanto, le proteste e i movimenti in città per chiedere la cessazione delle attività militari israeliane nella striscia di Gaza continuano. Sabato pomeriggio un piccolo corteo organizzato dal coordinamento per il boicottaggio di Israele di Pisa ha attraversato l’asse commerciale pisano protestando contro i grandi marchi che utilizzano materiali provenienti da Israele. "Le forze armate israeliane – avevano spiegato i promotori della marcia -, hanno massacrato più di 32.000 palestinesi, con altre migliaia di corpi sotto le macerie di Gaza. Più di 70.000 sono i feriti, molti mutilati per tutta la vita. Tra i morti ci sono almeno 90 giornalisti e operatori dei media palestinesi e quasi 200 operatori umanitari".