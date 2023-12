"Più welfare e sicurezza. E per Pisa torneranno i militari di ‘strade sicure’"

La Camera dei Deputati ha approvato, da poche ore, la legge di bilancio, in seconda lettura. E a votarla, per Pisa , c’era l’onorevole Edoardo Ziello (Lega).

Onorevole, che finanziaria è?

"Contiene diverse misure funzionali al rilancio dell’economia nazionale e al sostegno delle famiglie e include molti interventi nell’ambito della sicurezza, voluti dalla Lega. Per esempio i 100 milioni di euro in più per le tutele di welfare dedicate alle forze armate, ad agenti di polizia e vigili del fuoco, al miliardo e mezzo per il rinnovo del contratto del comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, alle 1.400 nuove assunzioni di militari per potenziare ‘Strade Sicure’ e ai 350 milioni dedicati a nuove dotazioni e nuovi mezzi per le forze dell’ordine".

Ne beneficerà anche Pisa?

"Ho depositato un ordine del giorno che chiede di proseguire l’operazione ‘Strade Sicure’ su Pisa e aumentare il contingente dei 15 militari, già fatto stanziare a settembre. Il testo ha avuto il parere favorevole formale dal governo e ho avuto rassicurazioni dal sottosegretario all’Interno, Nicola Molteni, che ringrazio per l’attenzione alle istanze che porto riguardanti Pisa e provincia. Grazie al mio atto Pisa manterrà i militari anche per il 2024, un presidio di sicurezza fondamentale che ha già avuto i ottimi risultati in termini di prevenzione".

La bacchetta magica sono i militari?

"I militari devono essere integrati in un dispositivo più ampio con le forze dell’ordine, operando anche in forma dinamica. Sulla sicurezza bisogna continuare ad intensificare gli impegni perché le città vivranno una recrudescenza di fenomeni criminosi e di marginalità e non si può abbassare la guardia. Serve anche una polizia municipale governata da una visione sempre più moderna e al passo coi tempi".

Tasto dolente, la municipale a Pisa...

"La vicenda della nomina e della repentina revoca del dottor Paolo Migliorini come comandante della polizia municipale mi inquieta perché senza di lui al timone sarà complicato mantenere quei livelli di sicurezza ed efficienza raggiunti negli ultimi tempi. Non so per quale motivo sia stato revocato. Migliorini è stato, per caso, condannato per qualcosa? Non mi pare. La sua revoca è stata un errore e fa un favore solo a chi ha una visione di polizia municipale rimasta agli anni ‘90, multe e gestione del traffico. Niente di più. Un errore che pagheremo. Stiamo vedendo con il ritorno di certi fenomeni che eravamo riusciti a contenere e debellare. Come gli abusivi al mercato Paparelli o in via Malagoli, le baby gang, la musica a tutto volume, proveniente dal solito locale di piazza Vettovaglie o allo spaccio in alcune vie del centro storico che non si vedeva da almeno tre anni.

Il Nosu andava elevato a modello per tutta la polizia municipale, ma con questa revoca è stato di fatto soppresso. Non abbiamo certamente rivinto le elezioni per una visione molliccia o gentile di polizia municipale. Quella era nel programma del Pd. Credo che i pisani che vogliono più sicurezza e decoro non abbiano preso per niente bene questa vicenda".