Più accogliente e funzionale

La nuova mensa Caritas avrà uno spazio di accoglienza (reception, ufficio e spazio per l’ascolto, una lavanderia, i servizi igienici...), un salone dove poter socializzare e passare un po’ di tempo (diurno), una sala mensa da un centinaio di posti a sedere, lo spazio per il confezionamento e la distribuzione del cibo (banco caldo, forni e freezer e altro), spazio per il lavaggio delle stoviglie e un grande cortile interno con un’ampia copertura per riparare gli ospiti dalle intemperie, evitare lunghe file.