Pisa, danni alla pista ciclabile di Marina. "Spesso attraversata dalle auto"

I danni alla pista ciclabile a Marina di Pisa

Pisa, 7 febbraio 2023 - ​Cartelli stradali e una colonnina di ricarica delle bici elettriche divelti e abbandonati a terra. La pista ciclabile del Trammino che sfocia a Marina di Pisa porta ancora i segni degli ultimi atti vandalici. Le segnalazioni di cittadini che frequentano l’area ciclabile continuano ad arrivare a Fiab Pisa. "E’ un tratto che purtroppo è già stato vandalizzato almeno tre volte", dice Leonora Rossi.

"Purtroppo - aggiunge - spesso riceviamo segnalazioni di automobili che entrano nella pista ciclabile, come nell’ultimo episodio, avvenuto di recente, in cui una vettura si è andata a schiantare contro un pino scaraventando via i cartelli stradali e la colonnina di ricarica. Ma non solo questo, abbiamo ricevuto ulteriori segnalazioni di impianti semaforici vandalizzati, come anche la stessa cartellonistica lungo la pista ciclabile. Lo abbiamo fatto presente al Comune che ci ha sempre supportato".

In materia di sicurezza stradale invece "ribadiamo che in via di Balduccio, a Pisa, c’è un incrocio pericoloso e in quanto tale, ci sono stati anche incidenti tra vetture e ciclisti, poiché proprio in quel punto dove solitamente sfrecciano le auto c’è un attraversamento pedonale e collegato alla pista ciclabile. Fortunatamente non si è mai verificato niente di grave, ma è importante attenzionare quel tratto stradale e porre tempestivamente rimedio mettendolo in sicurezza. Abbiamo chiesto all’amministrazione comunale - conclude Leonora Rossi - di restringere la carreggiata per rendere l’incrocio più sicuro specialmente per ciclisti e pedoni".

Ilaria Vallerini