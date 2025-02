Pista ciclabile intitolata al prof Cavallini

Martedì, alle 12, si terrà la cerimonia di intitolazione del tratto ciclopedonale che collega via Mario Lalli a via San Francesco al prof. Giorgio Cavallini. Durante la cerimonia, interverranno il sindaco di Pisa, Michele Conti, e l’assessore ai Servizi Demografici e Toponomastica, Gabriella Porcaro. Nato a Siena il 22 aprile 1943, Giorgio Cavallini ha conseguito la laurea in Ingegneria Aeronautica alla facoltà di Ingegneria dell’Università di Pisa il 23 novembre 1968 conseguendo il premio nazionale “G.Crocco”, è stato vice direttore e direttore del Dipartimento di Ingegneria Areospaziale; è stato insignito dell’Ordine del Cherubino, massima onorificenza dell’Università di Pisa; è deceduto a Pisa il 12 novembre 2015.