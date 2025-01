Pisamo, le due novità. Cambia il regolamento per gli stalli blu e le ztl. Online il nuovo sito

PISADoppia novità per i cittadini residenti e non, da Pisamo. Le feste, per i più, sono passate e bisogna stare subito all’erta: dal primo gennaio è entrato in vigore il nuovo regolamento per i parcheggi sugli stalli blu (Zsc, zona a sosta controllata) e di sosta e transito in Ztl (Zona a traffico limitato). Va in pensione il tagliandino Pisapass che non sarà più necessario esporlo sulla macchina. Per il rinnovo dei permessi Ztl, a partire dal 2 gennaio il bollettino di pagamento sarà inserito nell’area riservata di ciascun utente, scaricabile o pagabile dal sito di Pisamo. Il rinnovo potrà essere effettuato entro il 31/01/2025. Gli utenti troveranno una nuova piattaforma alla quale è possibile accedere direttamente con Spid o Carta identità elettronica (Cie). Chi non ne fosse fornito, potrà richiedere il bollettino del rinnovo scrivendo a: [email protected] proprio in questi giorni sono arrivate decine di mail da Pisamo per ricordare a tutti la proroga al 31 gennaio.

La nuova piattaforma consentirà di recuperare anche tutta la permessistica con una metodologia che offre il massimo livello di sicurezza, con vecchia user/codice fiscale e targa del veicolo associato in passato. In caso di smarrimento dei dati d’accesso, sarà attivata una procedura con il personale Pisamo. Da quest’anno sarà possibile pagare direttamente online e con PagoPa. Gli sportelli di PisaMo restano a disposizione dell’utenza per richieste di chiarimenti/informazioni.

Aggiornati anche i servizi per la gestione dei permessi di transito e sosta dei veicoli nel Comune di Pisa. L’accesso al portale, con Spid o Cie consentirà alle persone fisiche di recuperare automaticamente il precedente profilo da privato cittadino se già registrato nei sistemi di PisaMo. Per le persone giuridiche il recupero del precedente profilo aziendale sarà consentito tramite un’apposita procedura sicura disponibile online o richiedibile a sportello. I pagamenti degli importi eventualmente dovuti saranno consentiti tramite il canale PagoPA. Per dubbi o domande scrivi a [email protected]. La nuova piattaforma snellirà le procedure di rinnovi ed evitarà l’inciampo in errori, ma è pur vero che si debba tenere conto di un certo “analfabetismo digitale“ difficilmente recuperabile per le persone molto anziane e quindi fa bene Pisamo a mantenere un servizio all’utenza anche agli sportelli.

Carlo Venturini