Pisa verso la Notte Bianca dello Sport: premiata a Palazzo Gambacorti Anna Bongiorni

Pisa, 22 settembre 2023. In attesa della Notte bianca dello Sport, che si svolgerà domani sera coinvolgendo tutto il centro storico e i Lungarni, la città di Pisa premia un’atleta pisana che si sta sempre più affermando nel panorama dell’atletica italiana e mondiale. Il Sindaco di Pisa Michele Conti e l’assessore allo sport Frida Scarpa hanno accolto stamani a Palazzo Gambacorti la velocista Anna Bongiorni, rientrata in città dopo i Mondiali di Atletica di Budapest che si sono tenuti nel mese di agosto, in cui la velocista pisana, insieme alle sue compagne di squadra, ha scritto una nuova pagina nella storia della staffetta 4x100m, stabilendo il nuovo primato italiano di 42 secondi e 14 millesimi e piazzandosi nella finale appena sotto al podio, al quarto posto. “A nome di tutta la città e dell’Amministrazione di Pisa – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – vogliamo congratularci con Anna per gli incredibili risultati da lei raggiunti, che portano l’atletica della nostra città a primeggiare a livello nazionale e a competere con successo a livello mondiale. Siamo felici di aver investito molte risorse per riqualificare la pista di atletica della nostra città, con la speranza che una struttura sportiva efficiente possa servire a diffondere e promuovere la pratica dell’atletica tra i giovani, diventando fucina di sportivi e campioni.” “Un risultato eclatante – ha dichiarato l’assessore allo sport Frida Scarpa - quello della nostra Anna per l’Italia e, ancora più, per Pisa, perché un quarto posto con record italiano è un risultato da medaglia. Avere delle atlete che arrivano a raggiungere obiettivi di questo livello è un prestigio per la nostra città e per tutto il mondo dell’atletica pisana, che vogliamo far ripartire con forza. Saremo al suo fianco nei prossimi impegni sportivi per cui le facciamo un grosso in bocca al lupo.” “Una bellissima soddisfazione – ha commentato la Bongiorni -. Rappresento sempre volentieri la mia città nel mondo, sono molto fiera di essere pisana. Essere premiata oggi in questa bellissima sala nel Comune di Pisa è un onore e ringrazio l’Amministrazione Comunale per questo riconoscimento che significa, al di là del risultato raggiunto, apprezzare tutto il lavoro che c’è dietro. Sono molto carica, insieme alle mie compagne, per i prossimi appuntamenti che ci aspettano sia agli europei di Roma che alle Olimpiadi che si terranno Parigi.”

M.B.