"Nei reparti anche i pazienti Covid. Così gli infermieri si ammalano"

Pisa, 21 aprile 2022 - "E poi funziona così: l’infermiere si veste con tutti gli ingombranti dispositivi anti-Covid che ormai ognuno di noi ormai ha imparato a conoscere, svolge il proprio compito in favore del ricoverato positivo, poi esce dalla stanza e si cambia direttamente in corridoio. Quindi continua il giro degli altri malati non positivi". Daniele Carbocci è una vera furia. Il responsabile del sindacato Nursind non si capacita "come sia possibile una situazione simile all’ospedale di Pisa. Gli infermieri si stanno ammalato uno dopo l’altro per colpa di procedure assurde". Per capire la rabbia di Carbocci occorre fare un passo indietro. "Ormai da un paio di mesi – spiega il delegato sindacale degli infermieri – l’azienda ha stabilito che i soggetti positivi al Covid rilevati in corsia, se asintomatici, devono restare nel reparto di riferimento. Certo, vengono isolati, ma non accompagnati nella ‘bolla’ Covid come avveniva fino a qualche settimana fa". Il problema è che tutto ciò comporta una grave crisi di gestione del lavoro quotidiano: "Sappiamo tutti quanto sia delicato indossare e togliere i dispositivi di sicurezza – dice –. E’ il momento più pericoloso in assoluto, lo sappiamo fin da primi giorni di questa pandemia. E per compiere questi gesti in sicurezza occorrono spazi adatti che i reparti ’normali’ non hanno a disposizione. Così gli infermieri sono costretti a spogliarsi e vestirsi più volte nell’arco della stessa giornata lavorativo perfino usando il corridoio". Per Carbocci tutto questo "comporta dei rischi sia per i miei colleghi, che si stanno infettando uno dopo l’altro, sia anche per gli altri pazienti che non sono certo ‘felici’ di questa situazione. Qualche esempio? In ‘Chirurgia 1’ abbiamo 4 pazienti positivi e già tre infermieri contagiati. A ‘Medicina’ vi sono 11 positivi su 14 ricoverati e così abbiamo altri tre infermieri contagiati. ...