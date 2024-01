"PISA: Nuovo caso di abbandono rifiuti ad alto rischio nel parco di Coltano, cittadini indignati"

PISA

"E ci risiamo! ma questa volta, in mezzo al verde e in un’area del parco, qualcuno ha provveduto a scaricare addirittura amianto!". La denuncia arriva dal Comitato per la difesa di Coltano che segnala l’ennesimo caso di abbandono di rifiuti nella frazione". "Non bastavano le strade in parte impraticabili – attacca iò Comitato – e con il cavalcavia chiuso fino a data da destinarsi. Non bastavano le denunce, gli esposti e le proteste degli abitanti. E purtroppo non è stata neanche sufficiente la pulizia eseguita di recente, a seguito si svariate denunce, con la rimozione di decine di estintori abbandonati nei prati. Adesso siamo all’amianto, con tutti i pericoli che ciò comporta. Dove sono i controlli e le telecamere promesse, ripetutamente, in ogni campagna elettorale? Come è possibile che continui ad accadere tutto questo? Davvero, dicono a Coltano, siamo cittadini di serie B, dimenticata e abbandonati".