Pisa, l'istituto Toniolo in campo per un futuro ecosostenibile

Pisa, 22 ottobre 2024 - “Conoscere e agire per un futuro ecosostenibile”: E’ questo il titolo dell’evento promosso dall’Istituto comprensivo “G. Toniolo” di Pisa a conclusione di un progetto Erasmus triennale, Unity, che ha visto l’Istituto collaborare con scuole e istituzioni di Svezia, Grecia, Turchia, Portogallo, Croazia. Alla presenza di rappresentanti del territorio (enti locali, scolastici e associazioni), insegnanti e studenti hanno presentato il lavoro svolto: approfondimenti nelle ore di lezione sui temi ambientali, meeting online con esperti sul cambiamento climatico (Paola Mercogliano del CMCC, focus point in Italia dell’Intergovernmental Panel on Climate Change), incontri con realtà del territorio che si occupano di economia circolare (Rifò, azienda del pratese per il recupero di fibre tessili, e Daccapo, cooperativa dell’area lucchese per il recupero di materiali e l’inserimento lavorativo di persone svantaggiate), visite a siti interessanti per le rinnovabili (Larderello).

Questa conoscenza si è tradotta, attraverso la metodologia del Pbl (Project based learning) in azioni: i ragazzi hanno personalizzato i bidoni della differenziata per sensibilizzare i propri compagni, hanno creato dei video promozionali con un’app di programmazione, Scratch, hanno inventato e costruito giochi da tavolo sulle buone pratiche ambientali.

E ancora, l’Istituto ha voluto creare ulteriori occasioni di formazione e sensibilizzazione, prevedendo, nell’evento in questione, tre interventi di approfondimento: Marco Zuffi, del Museo di Storia naturale di Calci, ha illustrato gli effetti del cambiamento climatico sul comportamento di diverse specie animali; Silvia Pampana del Dipartimento di Agraria della nostra università, ha illustrato il rapporto tra agricoltura e cambiamento climatico e le possibili strategie di mitigazione e adattamento, Monica Tognoni, dell’associazione L’occhio del riciclone, ha illustrato le azioni di Geofor per promuovere buone pratiche ambientali nell’ambito dei rifiuti.

L’evento si è concluso con due note di bellezza: la lettura di una storia “ambientale” di Italo Calvino da parte dell’associazione Vivavoce, e l’esecuzione di un meedley dalle Quattro stagioni di Vivaldi a cura del docente di violino della scuola Toniolo a indirizzo musicale. Hanno portato il loro saluti, oltre al rappresentante dell’Ufficio scolastico provinciale, gli assessori alla scuola e all’ambiente, Riccardo Buscemi e Giulia Gambini.

Hanno partecipato numerose associazioni del territorio, che pur nelle diverse sensibilità e mission, sono state unite dall’attenzione e dalla cura per la casa comune: Agesci zona pisana, Aimc, Amici e promozione scienze per la pace, Il gabbiano, San Tommaso in ponte, Sirio, Vivavoce, CAV, Centro linguistico Alif, Cif, Cngei, Gma Africa, Gruppo di acquisto solidale Laudato si, Società filarmonica pisana, Turris pallavolo, Uciim.