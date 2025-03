Pisa, la posizione di Confesercenti su movida e chiusura dei locali

Pisa, 12 marzo 2025 - “Curioso davvero che il sindaco Conti, su una questione così delicata come la movida e gli eventuali eccessi dovuti al rumore, decida di interloquire con una sola associazione. Associazione che, tra l’altro, aveva clamorosamente lanciato un assurdo allarme su un provvedimento di chiusura anticipato tanto che molti esercenti del centro si erano rivolti a noi per capire come comportarsi alla luce di questa falsa notizia”. Il presidente di Confesercenti Pisa Fabrizio Di Sabatino interviene sulla vicenda legata alla movida nel centro storico sollevata nell’ultimo consiglio comunale nel question time e che ha avuto la risposta del sindaco Michele Conti.

“Abbiamo ricevuto una serie incredibile di telefonate da esercenti del centro storico sorpresi dall’annuncio di una chiusura alle 23.30 dei locali per un provvedimento del Comune – spiega ancora Di Sabatino -. Sorpresi anche noi, visto che un argomento del genere non era stato mai affrontato con Palazzo Gambacorti. Anche perché le regole già esistono e sono chiare e ferree per le emissioni sonore e gli esercenti, a loro spese, si sono adeguati. Ovviamente qualche problema può sempre emergere, ma crediamo che si debba affrontare nelle sedi opportune e soprattutto con i percorsi di concertazione previsti”.

Il presidente Di Sabatino ribadisce “la disponibilità della Confesercenti a sedersi ad un tavolo con Comune ed anche i comitati dei residenti per analizzare le eventuali criticità e porre rimedio. Rimedio che non può certo essere la chiusura dei locali prima di mezzanotte. Anche perché a quel punto – conclude il presidente di Confesercenti Pisa – il centro storico non avrebbe alcun presidio, presidio che proprio le attività commerciali garantiscono, con decine e decine di giovani liberi di girare senza alcun modo per controllarli”.