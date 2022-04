Pisa, l’assessore Massimo Dringoli ricorda il professor Bartelletti

Pisa, 12 aprile 2022. Oggi, in occasione del primo Consiglio Comunale di Pisa che è tornato in presenza, l’assessore all’urbanistica e mobilità Massimo Dringoli ha ricordato il professor Raffaello Bartelletti, ordinario di Tecnica delle Costruzioni e direttore dell’Istituto di Scienza delle Costruzioni presso l’Università di Pisa, deceduto lo scorso 23 marzo.

“Personalità accademica e professionale di assoluto valore – ha ricordato l’assessore Massimo Dringoli - come docente di Tecnica delle Costruzioni e di Costruzione di Ponti, ha formato un’intera generazione di ingegneri civili che hanno avuto la fortuna di essere suoi allievi e seguire i suoi corsi, in cui riusciva a coniugare perfettamente il rigore scientifico con la sua notevole esperienza e la pratica costruttiva, qualità essenziali per chi avrebbe esercitato la professione di ingegnere. Un vero maestro, che lascia in tutti i suoi ex allievi un vuoto difficilmente colmabile. Pur non essendo pisano e provenendo da Camaiore era molto legato a Pisa ed alle vicende dei suoi monumenti, non lesinando mai il suo prezioso contributo per la loro conservazione, come per l’Acquedotto Mediceo ed i ponti, ma principalmente per la Torre, per la cui salvaguardia aveva prestato con continuità la sua collaborazione all’Opera della Primaziale”.