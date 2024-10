Pisa, donazione di massa dei militari al centro trasfusionale di Cisanello

Pisa, 7 ottobre 2024 - Nel 2024 la Guardia di finanza festeggia 250 anni dalla sua istituzione e il Corpo di stanza a Pisa, guidato dal colonnello Salvatore Salvo, ha voluto testimoniare la sua vicinanza all’ospedale donando il sangue al Centro trasfusionale dell’Aoup di Cisanello. Un gesto di grande generosità per condividere così i valori fondanti delle Fiamme gialle e testimoniare il loro quotidiano impegno al servizio della collettività. In tutto sono state raccolte 81 donazioni (di cui 39 di sangue intero, 12 di emocomponenti, 30 differite). Ad accogliere il comandante e i militari, il direttore dell’Unità operativa Medicina trasfusionale e biologia dei trapianti Alessandro Mazzoni insieme al suo staff e alle associazioni dei donatori.

L’Aoup li ringrazia per la grande sensibilità dimostrata in un periodo come questo di grave carenza di donazioni. Domenica 6 ottobre è stata la volta dei componenti del gioco del Ponte di Tramontana. Con l’occasione si ringrazia anche il Gruppo Fiat 500 auto d’epoca di Cascina che l’8 settembre scorso aveva fatto da testimonial, raccogliendo 29 donazioni (11 sangue intero, 5 emocomponenti e 11 differite).

Si ricordano gli orari di apertura (presidio ospedaliero di Cisanello - Edificio 2, Ingresso C): dal lunedì al sabato dalle 8 alle 13 per la donazione e dalle 11 alle 13 per gli esami pre-donazione e anche nei pomeriggi di martedì e giovedì, dalle 14 alle 17. E’ possibile prenotare chiamando le associazioni dei donatori o la struttura allo 050/993741-3742. Inoltre si può scaricare prima il pdf del modulo anamnestico da compilare dalla homepage del sito aziendale dell’Aoup al seguente link: https://www.ao-pisa.toscana.it/index.php?option=com_attachments&task=download&id=17179 – (edm).