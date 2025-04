Pisa-Cremonese: Inzaghi punta su Solbakken e Canestrelli per la sfida decisiva

Che Pisa dobbiamo aspettarci contro la Cremonese? Da un lato, con due allenamenti ancora da svolgere, è difficile prevederlo, dall’altro possiamo ipotizzare che Inzaghi non si scosterà troppo dalla formazione tipo più volte schierata nel corso della stagione. In realtà, pochi i ballottaggi. Quello maggiore riguarda il centrocampo. Markus Solbakken ha convinto nei primi quarantacinque minuti di partita giocati contro la Reggiana: il norvegese sembra aver ormai concluso il proprio periodo di rodaggio e non è certamente improbabile immaginarselo confermato in mezzo al campo lunedì sera.

Sicuro del posto dovrebbe essere Marin, diffidato e inizialmente in panchina la scorsa partita. Considerata l’importanza della partita, però, Filippo Inzaghi potrebbe optare per l’usato sicuro, ossia la coppia formata dal centrocampista rumeno e Piccinini.

I due, tra l’altro, sono entrambi andati in gol nella gara di andata, giocata il 3 novembre. Anche Abildgaard e Hojholt sono in grande forma, a detta dell’allenatore.

Concludendo l’analisi del reparto mediano, sugli esterni Touré giocherà sulla destra, con Angori sulla sinistra (sempre che l’allenatore non decida di sfruttare il fattore ex e far giocare Sernicola, che ha vestito grigiorosso fino a gennaio). Retrocediamo, passando alla difesa.

Qui la novità riguarda il ritorno di Simone Canestrelli dopo la squalifica che gli ha fatto saltare la sua prima partita in stagione. Il numero 5 dovrebbe tornare a prendere il proprio posto sulla destra nella difesa a tre, con capitan Antonio Caracciolo nel centro, mentre sulla sinistra è probabile la conferma di Giovanni Bonfanti.

Il numero 94 sta vivendo un grande periodo di forma, non a caso Inzaghi lo ha scelto dal primo minuto nelle ultime cinque partite. Giusto mantenere vivo il ballottaggio con Calabresi, titolare e autore di una autorevole prestazione a Reggio Emilia, e di Rus. In porta, ça va sans dire, giocherà Semper. Chiudiamo con l’attacco. Lo stato di salute della squadra è ottimo, e proprio per questo motivo è giusto proseguire con i tre tenori. Matteo Tramoni ha dimostrato di stare bene: "Non vedo l’ora sia lunedì" dichiarò sabato scorso. E i novanta minuti con gol lo hanno dimostrato. Il numero undici al suo fianco avrà Stefano Moreo, il collante di questa squadra, che nell’ultima partita ha servito un assist al bacio ad Alexander Lind. Il numero 45 senza dubbio alcuno non sarà scelto dall’allenatore al centro dell’attacco.

Lorenzo Vero