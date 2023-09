’Pisa Crea’ eventi e polemiche: "Evitiamo di fare un altro carrozzone con i soldi di imprese e cittadini"

"No a nuovi carrozzoni, investire nel turismo i proventi della tassa di soggiorno". A dirlo è il presidente di Confcommercio Pisa, Stefano Maestri Accesi che si schiera contro l’idea di costituire una società municipalizzata per gli eventi (Pisa Crea), annunciata dal sindaco Michele Conti. "Conti è libero di costituire tutte le società che vuole, quello che non vorremmo è la creazione dell’ennesimo carrozzone messo in piedi con i soldi di imprese e cittadini – denuncia Maestri Accesi -. È inaccettabile che una ‘creatura’ del genere prenda vita senza condividerne prima sostenibilità e contenuti. Le competenze della nuova società ricalcherebbero esattamente le deleghe dell’assessore al Turismo. Ci chiediamo che senso abbia istituire una società doppione". La creazione di una società municipalizzata che si occupi di eventi con compiti di governance per valorizzare, sviluppare e promuovere eventi culturali di richiamo nazionale e internazionale è stata illustrata dal sindaco Conti lunedì, in consiglio comunale, nel documento che indica le linee strategiche di mandato. "Non possiamo accettare nuove elefantiache organizzazioni più utili a rendere disponibile qualche poltrona piuttosto che a offrire nuovi servizi – continua il presidente dell’organizzazione di categoria -. Anche considerando che ‘Pisa Crea’ sarebbe finanziata con denari pubblici e con i proventi della tassa di soggiorno". Secondo Maestre Accesi, infatti, gli introiti della tassa di soggiorno, andrebbero indirizzati in ben altre spese: "Questi introiti dovrebbero essere utilizzati per investimenti sul turismo. Non condividiamo assolutamente le fughe in avanti del sindaco".

E.M.D.P.