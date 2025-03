Pisa città della scherma. Vezzali fa da madrina : "Lavoriamo al progetto"

di Ilaria Vallerini

Pisa città della scherma. Sono state gettate le basi per un accordo che punta a far entrare Pisa nell’olimpo delle cosiddette city partner della Federazione Italiana Scherma. Per l’occasione la pluri-olimpionica Valentina Vezzali, delegata dalla Fis ai rapporti istituzionali, ha incontrato in sala delle Baleari l’assessore allo Sport Frida Scarpa insieme alla consigliera federale Daria Marchetti e al commissario tecnico nazionale olimpica di fioretto Simone Vanni. Una visita che ha coinciso con il weekend lungo della Coppa del Mondo Paralimpica di Pisa. Il progetto City Partner è strategico per consolidare e rafforzare i rapporti istituzionali e operativi tra la Federazione Italiana Scherma e le città che ospitano competizioni di respiro nazionale e internazione.

"Nel caso di Pisa, da oltre un decennio sede consolidata di una delle più apprezzate tappe di Coppa del Mondo Paralimpica, l’intesa sarebbe una naturale conseguenza di un rapporto già fortissimo, anche nel solco della grande tradizione schermistica della città", ha spiegato l’assessore allo Sport Frida Scarpa che ha salutato con grande emozione la campionessa Vezzali. “E’ un grande onore per la nostra città ospitare la regina della scherma".

L’incontro ha riunito Scarpa e Vezzali che nel passato sono state compagne di squadra e che hanno condiviso momenti indimenticabili tra cui la vittoria dei Campionati del mondo a squadre. "Lo sport è stato la mia vita e continua ad esserlo ed io sogno un’Italia più culturalmente sportiva", ha commentato Vezzali. "Sono convinta che il dialogo tra Pisa e la scherma porterà alla sottoscrizione di un accordo fra la città della Torre e la Fis in tal modo la disciplina potrà continuare a crescere all’interno di questa comunità. Crescere in un ambiente in cui è importante vincere ma in cui sono importanti anche i valori che vengono trasmessi è fondamentale per la vita di tutti noi. La Fis ha sempre posto attenzione in tutti i settori. E’ stata la prima ad aver inglobato il mondo paralimpico e ha fattoda apripista alla scherma per non vedenti che sta crescendo e che nel corso dei prossimi anni potrà dire la sua anche a livello internazionale". Infine, la campionessa ha espresso una dedica in ricordo del maestro Antonio Di Ciolo "una grandissima persona che ha contribuito a legare la città di Pisa alla scherma", ha concluso Vezzali.