Pisa Città del Natale: eventi e spettacoli fino a fine mese

Ancora tanti appuntamenti per il cartellone di "Pisa Città del Natale": gli eventi che stanno animando la città ed il suo litorale, organizzati da Confcommercio Provincia di Pisa e Comune di Pisa in occasione delle festività natalizie, stanno riscuotendo successo e continueranno fino alla fine del mese. "La città e del litorale è pronto ad accogliere i visitatori con calore, creando un’atmosfera unica di condivisione e gioia", ha commentato Stefano Maestri Accesi, Presidente Confcommercio Provincia di Pisa. "Pisa, con il suo suggestivo centro storico e il bellissimo litorale, si è trasformata in un palcoscenico a cielo aperto, dove luci, suoni e tradizioni si intrecciano creando un’atmosfera unica".

Sabato 21, il centro storico pisano farà da palco a sbandieratori, tamburini e giocolieri con la loro arte. Nello stesso giorno, Babbo Natale incontrerà i bambini al Giardino Scotto, con la possibilità di scattare una foto ricordo. A Riglione, in piazza Sandro Pertini a partire dalle 16, il Teatrino dei Burattini intratterrà i più piccoli con uno spettacolo a tema natalizio. Domenica 22 invece per le vie di Pisa arriveranno gli zampognari. In piazza XX settembre, dalle 15:30, si terrà il Magic Christmas Show di Mago Panna, tra bolle giganti, spettacoli di magia e animazione. A Tirrenia, i bambini avranno l’opportunità di visitare la Casa di Babbo Natale e di cavalcare i pony, un’occasione unica per creare ricordi indimenticabili.

Anche l’ultimo weekend di dicembre sarà ricco di eventi e soprese: sabato 28 dicembre, il Giardino Scotto ospiterà una scuola di circo, con uno spettacolo finale di trapezio e luci. In Piazza XX Settembre, sempre nel pomeriggio, i bambini saranno incantati dal Mago delle Bolle. In Piazza Vittorio Emanuele, l’associazione Stayfun APS e l’Orange Team Lug proporranno vari laboratori didattici e creazioni per stimolare la creatività dei più giovani. Sempre in piazza Vittorio Emanuele, dalle 16 andrà in scena Elsa e il Castello di Ghiaccio, l’incantevole tributo live a Frozen: un viaggio musicale indimenticabile per far sognare grandi e piccini.

Infine, domenica 29 dicembre, i laboratori e le attività a cura di Stayfun APS si sposteranno Giardino Scotto, mentre a Tirrenia i bambini potranno ancora cavalcare i pony dalle 15 alle 17. "Questi eventi sono un’opportunità imperdibile per vivere il nostro territorio con allegria, celebrando il Natale e l’arrivo del nuovo anno con entusiasmo. Invitiamo tutti a scoprire le tante iniziative pensate per coinvolgere sia grandi che piccoli. Pisa, con la sua storia e la sua bellezza, offre una cornice ideale per vivere un periodo delle festività davvero indimenticabile. "Pisa Città del Natale" si conferma una delle manifestazioni più attese e amate, un’occasione per vivere la città sotto una luce speciale, tra tradizioni, spettacoli e nuove esperienze", ha concluso Maestri Accesi.