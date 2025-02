"Pisa città con mille servizi, il personale della stradale è in forte carenza"

La segreteria provinciale del sindacato indipendente Coisp di Pisa (nella foto il segretario Simone Carnasciali),"ha inviato in data odierna un comunicato alle varie autorità per denunciare l’aggravamento della situazione deficitaria dell’organico della locale sezione polizia stradale", comunica il sindacato. "Da due anni, ad ogni movimentazione di personale su base nazionale, la sezione polizia stradale di Pisa assiste, impotente, alla costante diminuzione del suo organico senza che esso venga rimpiazzato. Vogliamo evidenziare che la sezione polizia stradale di Pisa è inserita in un territorio ad alta specificità e particolarità, che la rendono un unicum in regione e questo richiederebbe, già in partenza, un organico previsto ed effettivo ben più elevato di quello attuale. La contemporanea presenza nel territorio di una strada a grande comunicazione ad altissimo traffico, di una delle principali strade statali (SS1), del primo aeroporto della Toscana, di un nodo ferroviario ad alto traffico, di due ospedali Cisanello e Cnr, di una base militare americana, di una città ad alto impatto turistico, di una squadra di calcio in serie B (forse prossima alla serie A), di tre università, di una realtà sociale critica sotto molti profili inerenti la sicurezza e l’ordine pubblico, rendono lo sforzo della Sezione Polizia Stradale di Pisa assai peculiare, che necessita di risorse adeguate e non certo di quelle previste e ancora meno di quelle effettive attuali".