Pisa Chinese Film Festival. Proiezioni alle "Concette". In città anche Zhang Guoli

Torna domani il Pisa Chinese Film Festival, la manifestazione del cinema cinese giunta ormai alla sua XIII edizione. Dal 24 al 27 giugno, il parco delle Concette ospiterà proiezioni di pellicole prodotte e realizzate in Cina, ospiti emergenti e approfondimenti sui generi cinematografici che più interessano la ‘Perla d’Oriente’, riassunti anche nel titolo della rassegna: "Il Rosso è Giallo. Thriller, Neo-noir, Poliziesco secondo il cinema cinese". Il clou dell’evento è la seconda serata del festival (25 giugno, a partire dalle 21:30), la Cina sarà fisicamente presente con ben cinque titoli inediti in Italia, scritti, diretti e prodotti da autori emergenti del panorama cinese. Si tratta di esponenti della blasonata Meishi Film Academy, diretta dall’attore Zhang Guoli.

È la prima volta che una produzione made in China si affaccia in modo così concreto nelle serate del Pisa Chinese Film Festival. L’edizione 2024 si concentra soprattutto su thriller, polar, noir, giallo, poliziesco, e molte altre ancora. Una specificità di genere che il cinema cinese dell’ultimo mezzo secolo ha inizialmente elaborato nella fucina di Hong Kong, per poi assimilarla anche nella produzione continentale, passando dai prodotti di ampio consumo ai raffinati lavori di maestri come Zhang Yimou, Jia Zhangke, Diao Yinan, solo per citare alcuni tra i più noti. Per questo si tratta spesso di film contraddistinti da un importante successo commerciale, oltre che di fondamentali documenti per comprendere alcune caratteristiche della società cinese contemporanea.

Le proiezioni sono tutte a ingresso gratuito, in lingua originale con sottotitoli in italiano e si terranno all’aperto presso l’Arena Estiva Parco delle Concette, nella suggestiva cornice delle mura storiche. Le presentazioni e le attività culturali connesse al festival si terranno presso la Sala Sammartino del Cinema Arsenale, nel cuore della città e del Giugno Pisano. L’ingresso degli spettatori è garantito fino a esaurimento dei posti a disposizione. In caso di pioggia le proiezioni si terranno presso il Cinema Arsenale di Pisa.