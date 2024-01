Pisa canta al nuovo anno. Piazza Cavalieri è gremita

Siamo in "Tremila e trentatré, tranne te" sono le strofe del celebre brano cantato da Fabri Fibra ad una piazza dei Cavalieri stracolma per salutare il nuovo anno nella notte di San Silvestro. Tante emozioni nei festeggiamenti di Capodanno, per almeno (non tremila e trentatré), ma ben circa 3400 persone, la capienza massima della piazza, mentre in centinaia sono rimasti fuori. L’atteso showcase di Fabri Fibra ha tenuto incollati i presenti per quasi un’ora, fino al momento del countdown, a cui Fibra ha partecipato. Sul palco accanto a lui a scandire i secondi mancanti al 2024, gli assessori del Comune di Pisa, Paolo Pesciatini e Frida Scarpa. "Ce l’abbiamo fatta nonostante la pioggia" ha esultato Pesciatini rivolgendosi alla folla. Dopo l’esibizione di Fabri Fibra, la piazza si è lasciata travolgere dalla musica di DJ Albertino, mentre già ad inizio serata a scaldare gli animi ci aveva pensato il celebre Dj Ricky Le Roy. Tuttavia, la notte non è stata esente da momenti di tensione: dopo il passaggio del nuovo anno, alcuni giovani hanno tentato di forzare i cancelli di entrata alla piazza, all’altezza di San Frediano, episodio che ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine che, in assetto antisommossa, hanno contenuto la situazione, riportando rapidamente la calma tra i festeggiamenti. Nonostante questo episodio, il resto della serata è trascorso in tranquillità, con tanta gente che si è riversata sui lungarni per godersi lo spettacolo dei fuochi d’artificio e regalando ai presenti una notte indimenticabile.

E.M.D.P.