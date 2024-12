Pisa, Angelo Squadrone non parteciperà alla maratona del 15 dicembre

Pisa, 13 dicembre 2024 - "Non correrò la maratona di Pisa". A due giorni dalla gara che si terrà domenica lo annuncia Angelo Squadrone, il maratoneta ormai sulla soglia dei 96 anni che vanta un ricco palmares con una dozzina di titoli europei e italiani, e la partecipazione a quasi 140 maratone. Ultima vittoria quella dell'8 agosto al campionato mondiale dei 10 km a Goteborg, in Svezia.

Ora, però, la rinuncia a correre la maratona di Pisa, che non prevede la 10 km, "per tutelare la mia salute - spiega Squadrone -. Mi sono reso conto il 24 novembre a Firenze di non aver più la forza fisica per competere nella mezza maratona, pertanto ho deciso di non partecipare alla maratona di Pisa del 15 dicembre in quanto non è prevista la gara dei 10 km".

Squadrone, però, non si fermerà. La promessa, infatti, è di tornare in pista in occasione dei prossimi campionati italiani, europei e mondiali sulla distanza dei 10 km.

Angelo Squadrone, classe 1929, da decenni stabilitosi a Pisa nella comunità di San Piero a Grado e colonnello dei parà in pensione, è noto ed apprezzato non solo in città, dove è stato premiato per la sua longevità sportiva, ma anche in Italia e all’estero.