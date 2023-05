Pisa a misura di disabili Mappati oltre 80 locali in una sola settimana

Armati di metro, matita, taccuino e tanta buona volontà. Così una trentina di studenti del Liceo Galilei Pacinotti di Pisa hanno realizzato una mappatura porta a porta di oltre ottanta attività commerciali in città.

Bar, ristoranti, negozi e locali del centro storico hanno ‘misurato’ il loro livello di accessibilità per persone disabili. Le informazioni sono state quindi caricate sull’applicazione Senzabarriere.app, gratuita e alla portata di tutti, nata proprio per facilitare la scelta di un luogo pubblico a seconda delle esigenze della persona.

A dare valore aggiunto all’iniziativa è la componente educativa e di sensibilizzazione delle nuove generazioni al tema dell’inclusione. Il progetto è promosso dall’associazione "Luccasenzabarriere Odv" ed è fortemente sostenuto da Confcommercio provincia di Pisa, Comune di Pisa, in collaborazione con l’amministrazione provinciale. "Siamo davvero orgogliosi della sensibilità e della disponibilità dimostrata dai commercianti verso questa nuova iniziativa pensata per rendere la città sempre più accogliente" afferma il presidente di Confcommercio Provincia di Pisa, Stefano Maestri Accesi.

"Un progetto che abbiamo immediatamente deciso di sostenere per avere una panoramica della fruibilità dei luoghi pubblici e privati di Pisa e offrire informazioni immediate attraverso l’uso di una semplice applicazione. Commercianti e imprenditori possono essere in questo modo protagonisti attivi di una città sempre più attenta al miglioramento di tutte quelle situazioni che ostacolano l’accesso alle persone con disabilità. Senzabarriere.app è solo all’inizio e nelle prossime settimane proseguirà anche sul Litorale pisano con la mappatura degli stabilimenti balneari, per avere una "guida delle possibilità" quanto più completa possibile, aggiornata e a portata di smartphone".

"Siamo veramente soddisfatti dell’accoglienza da parte dei commercianti delle attività coinvolte" le parole del presidente di Luccasenzabarriere, Domenico Passalacqua. "Gli studenti dell’IIS Galilei-Pacinotti formati per il progetto stanno portando avanti l’attività di mappatura con professionalità e dobbiamo ringraziare Confcommercio per la collaborazione e la preziosa divulgazione fatta ai commercianti del centro storico. Su Pisa l’attività proseguirà fino al prossimo 31 maggio".

Ilaria Vallerini