Pioggia di premi agli agenti. Consegnati dieci encomi: "Gli eroi del quotidiano"

Celebrazione dei 172 anni della polizia di Stato. Nella cornice del centro espositivo di San Michele degli Scalzi a Pisa, la comunità della Polizia di Stato si è riunita ieri per celebrare il 172º anniversario della sua fondazione. La cerimonia ha visto il riconoscimento del coraggio e della dedizione di alcuni membri del personale. Ecco un elenco dei riconoscimenti assegnati: Il vice ispettore Damiano Sposato e l’assistente capo coordinatore Claudio Bongianni sono stati insigniti dell’Encomio Solenne per aver dimostrato eccezionali qualità professionali e una determinazione operativa straordinaria. Il loro coraggioso intervento durante un’urgenza medica ha salvato la vita di un individuo colpito da un arresto cardio-circolatorio il 2 luglio 2017; l’assistente capo coordinatore Andrea Betti è stato altresì premiato con l’Encomio Solenne per la sua determinazione nell’espletare un’attività di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto di un cittadino senegalese responsabile di minacce, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché il possesso illegale di armi. L’atto coraggioso si è svolto il 22 luglio 2017; l’assistente capo coordinatore Claudio Bongianni ha ricevuto un ulteriore riconoscimento per la sua tempestività e competenza nelle operazioni di polizia giudiziaria, culminate con l’arresto di due minori responsabili di rapina, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale il 16 dicembre 2017; l’ispettore Lara Danero è stata onorata con un encomio per le sue eccezionali qualità professionali e operative dimostrate durante un’attività di polizia giudiziaria che ha portato all’arresto del responsabile dell’omicidio di una giovane donna ucraina e al relativo occultamento del cadavere il 23 marzo 2021. Il vice sovrintendente Alessandro Dionisi è stato premiato per le sue capacità professionali dimostrate nell’arresto di due pregiudicati, colpevoli di porto abusivo di arma da fuoco, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, nonché il sequestro di numerose armi illegali il 13 dicembre 2019. L’assistente capo coordinatore Johnny Tozzini e l’Agente Raffaele De Luca hanno ricevuto l’encomio per le loro straordinarie qualità professionali dimostrate nell’arresto in flagranza di un individuo colpevole di omicidio e lesioni personali il 9 gennaio 2023. L’agente Francesco Fittipaldi ha ricevuto un encomio per le sue capacità professionali ed operative dimostrate nell’individuazione e nell’arresto di un soggetto ricercato dalle autorità tedesche per triplice omicidio il 20 marzo 2020 a Imperia.

L’assistente capo coordinatore Fabrizio Voleri è stato premiato per il suo spirito d’iniziativa e le sue eccellenti capacità professionali dimostrate durante un’operazione di soccorso pubblico in favore di una donna colpita da un grave malore il 12 giugno 2019. Inoltre, altri premi riconosciuti al personale della provincia di Pisa sono stati consegnati dal questore di Pisa, Sebastiano Salvo.