Picchiata dal fidanzato. Paura all’alba a Tirrenia: "Due gravi episodi in 24 ore"

Pisa, 15 aprile 2024 – Una lite di coppia è sfociata in un’aggressione violenta con un pugno in faccia. L’episodio si è verificato ieri mattina a Tirrenia, in piazza Belvedere, alle 6 del mattino. Dopo un acceso litigio con la compagna, un ragazzo ha colpito la giovane con un pugno al viso. Tempestivo l’intervento della polizia chiamata proprio dalla vittima. L’uomo è stato fermato e condotto in questura per i necessari accertamenti, mentre la ragazza è stata portata in pronto soccorso a Cisanello per ricevere cure mediche. Secondo quanto appreso, le è stata diagnosticata una prognosi di pochi giorni e presenta un occhio gonfio. Ad assistere a parte della scena il commerciante Luca Ravagni, presidente di Conflitorale Confcommercio e titolare dell’edicola Il Birillo.

“Eravamo – racconta Ravagni -, in negozio con alcuni clienti quando abbiamo sentito le grida e siamo usciti trovandoci di fronte al fatto ormai compiuto. La ragazza colpita era venuta poco prima da me in negozio per farsi attivare una carta Sim telefonica, era con un trolley da viaggio, circa vent’anni, ma non mi sembrava agitata". A quell’ora del mattino sono pochi i commercianti aperti, e promette Ravagni, non è la prima volta che episodi del genere accadono: "Abbiamo paura – continua il presidente di Conflitorale -, la polizia è stata molto veloce nell’intervento e ne siamo contenti, ma qui le attività commerciali vivono nel terrore, siamo già a due episodi di criminalità in meno di 24 ore". Con la stagione balneare alle porte e le temperature estive, la movida si sposta sul litorale, così come anche gli episodi di violenza, è proprio per questo motivo che Ravagni chiedi di istituire "un presidio fisso e notturno delle forze dell’ordine in piazza".