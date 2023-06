Piaggio, Usb: "Sciopero per il contratto"

Per rivendicare un contratto di secondo livello che risponda ai bisogni reali dei lavoratori. E’ questo lo slogan dell’Usb che annuncia un nuovo sciopero in Piaggio in programma domani. "Per rivendicare un aumento di salario reale dato che il gruppo Piaggio ha consolidato e incrementato gli utili ed invece i salari dei lavoratori e delle lavoratrici a causa dell’inflazione si sono ridotti notevolmente – dice il sindacato – Per esigere un percorso chiaro di assunzioni ponendo come cardine fondamentale il criterio dell’anzianità. Per pretendere un premio di risultato non basato sulla soddisfazione del cliente, perché le scelte aziendali di progettazione o dei materiali non possono ricadere sempre e solo sui lavoratori".