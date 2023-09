Piaggio. Prestito bond. Un successo

O

perazione finanziaria di successo der Piaggio che ha chiuso il collocamento del bond con una durata di 7 anni, per 250 milioni di euro con un tasso di interesse annuo fisso del 6,5% ed un prezzo di emissione del 100% con "una domanda più volte superiore all’offerta". Un’operazione che, ricorda una nota, rientra nella strategia del gruppo di diversificare le fonti di finanziamento e gestire attivamente le scadenze del debito, allungandone sensibilmente la durata media. Con i proventi infatti rifinanzierà le obbligazioni dello stesso importo in scadenza nel 2025. La risposta da parte degli investitori istituzionali all’operazione è stata estremamente positiva sia in Italia sia all’estero.