Philippe Leon a Puntoradio

Oggi alle 14 in diretta su Punto Radio Cascina Luca Doni intervisterà Philippe Leon, autore, produttore, arrangiatore di brani dei più grandi artisti italiani. In quest’occasione presenterà il suo nuovo progetto, molto particolare e strumentale sul tema dell’abbandono degli animali intitolato appunto "L’abbandono", il cui primo singolo e videoclip sono usciti lo scorso 17 marzo: si tratta di un video dove parlano solo le immagini, più che eloquenti. "La banda Leon - affermano Philippe e gli altri due suoi soci Linda Edelhoff e Fabio Colasante - è composta da vari artisti provenienti da varie discipline e da vari stili, perché consideriamo questo progetto una fucina di idee che prendono forma in pittura, musica, fotografia".