Percorsi di autonomia per la vita indipendente: il convegno di Cna a Tirrenia

Pisa, 25 marzo 2025 - Non autosufficienza: diritti, servizi e percorsi di autonomia per la vita indipendente. E’ il titolo del convegno - organizzato da CNA Pensionati Pisa in collaborazione con CNA Pensionati Toscana, Lucca, Massa e Livorno – in programma al Grand Hotel Continental di Tirrenia stamani a partire dalle 10.30. Una giornata ricca di interventi e riflessioni – alla quale prenderà parte anche l’assessora regionale Serena Spinelli - nata con lo scopo di unire le energie e le competenze per migliorare l’assistenza, la consulenza e l’aiuto tesi all’indipendenza delle persone più fragili e dei familiari o caregivers che se ne prendono cura. L’iniziativa – la quarta dall’inizio del mandato congressuale - sarà l’occasione propizia per discutere di come dalla Legge Nazionale di Bilancio in materia di politiche sociali, previdenziali ed assistenziali emerga un quadro poco confortante ed una visione poco strategica. Basti pensare che negli ultimi 10 anni il costo delle attività assistenziali è aumentato del 67%, mentre quelle previdenziali solo del 22,5%. “Questi dati rendono necessaria la separazione delle due voci in Bilancio – interviene Sandro Ciulli, presidente CNA Pensionati Pisa -; da un lato per evitare falsi allarmismi sulla tenuta del sistema previdenziale e, dall’altro, per l’urgenza di favorire l’attivazione di nuovi strumenti di welfare, con la presenza di reti di servizi privati, come avviene in quasi tutta l’Europa, che asseconderebbe la crescita di nuove attività e pure una nuova occupazione”. Al centro della giornata il tema, delicatissimo e complesso, relativo alla sempre più frequente presenza di casi in famiglia di una persona non autosufficiente. Quali aiuti possono essere attivati a sostegno dei familiari? Quale la qualità e consistenza, di tali aiuti? Come risponde la nostra società e la nostra struttura istituzionale a questo appello angosciante? Di elevato livello i relatori e le relatrici che prenderanno parte al convegno e proveranno a rispondere a questi interrogativi. Alla tavola rotonda ci saranno l’assessora alle politiche sociali, edilizia residenziale pubblica e alla cooperazione internazionale della Regione Toscana, Serena Spinelli, Alessandro Del Carlo, coordinatore nazionale CUPLA e membro comitato nazionale di coordinamento patto sulla non autosufficienza, Anna Cotrozzi, referente ufficio disabilità Zona Pisana – Usl Toscana Nord Ovest. A moderare il convegno ci penserà Tina Pugliese, segretario CNA Pensionati Toscana. “A tutte e tutti loro va il mio più sentito ringraziamento al quale si aggiunge quello al presidente regionale di CNA Pensionati Luigi Nigi e Tina Pugliese Segretario regionale di CNA Pensionati, che ha collaborato strettamente (e instancabilmente) con la nostra Segretaria Provinciale di CNA Pensionati Elena Dal Canto e con Mirella Agostini per tutti – conclude Sandro Ciulli -. In questa partita, come sempre, è necessario far fronte comune e agire unitariamente. Ecco che questa quarta giornata organizzata coi colleghi delle CNA Pensionati di Livorno, Lucca e Massa Carrara non vuole esser un punto di arrivo bensì un passaggio del testimone ai nuovi dirigenti che saranno eletti nelle prossime Assemblee Congressuali affinché continuino questa impostazione unitaria e fortemente regionalista nell’interesse degli associati e della CNA”.