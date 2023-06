"Per ora nessun effetto sulla domanda di case"

Una delle opere pubbliche al centro della passata campagna elettorale è stata indubbiamente quella del nuovo ponte ciclopedonale che collega la zona di Riglione con il quartiere di Cisanello: un’inaugurazione festeggiata dai cittadini abitanti nelle due aree della città con entusiasmo e partecipazione raramente riscontrabili. Quello che viene da chiedersi adesso è se e quanto la zona che maggiormente trae beneficio dalla nascita della imponente struttura diventi appetibile dal punto di vista immobiliare, se ci sarà un incremento delle richieste abitative e se chi possiede una casa a Riglione aumenterà di conseguenza il prezzo di vendita della proprietà. Lo abbiamo chiesto ad Andrea Martini, titolare dell’agenzia Professione Casa, che da quasi vent’anni accoglie con serietà e competenza la clientela pisana.

Avete registrato un incremento delle richieste nella zona interessata dal nuovo ponte ciclopedonale?

"L’area è indubbiamente interessata da una riqualificazione interessante, visto anche la possibilità di raggiungere velocemente l’ospedale di Cisanello a piedi o in bicicletta. Non ci sono stati però fino ad oggi aumenti di richieste da parte di chi cerca casa né incremento dei prezzi degli immobili".

Quali sono i prezzi attualmente nella zona di Riglione?

"Per Riglione -Oratoio si va dai 1100 ai 1800 euro al mq per gli appartamenti e da 1400 a 2000 per le ville. In che periodo siamo per il mercato immobiliare? Nel primo semestre del 2023 si è registrato un calo delle compravendite, dovuto anche ad una situazione particolare per cui ci sono molte richieste ma poche case in vendita".

Altro fattore importante è indubbiamente quello dell’aumento del tasso dei mutui, che attualmente si assesta intorno al 4%. Le zone più cercate da chi vuole acquistare una casa quali sono?

"I quartieri poco distanti dal centro storico ma maggiormente tranquilli e vivibili: Pratale, Don Bosco, Porta a Lucca. Soluzioni cercate sono anche quelle in periferia, con giardino".

Alessandra Alderigi