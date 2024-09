Peccioli, arrestato dai carabinieri per possesso di hashish

Peccioli, 12 settembre 2024 - I carabinieri della compagnia di San Miniato (PI), nell’ambito dei servizi finalizzati al controllo del territorio, hanno tratto in arresto una persona per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Nello specifico, ieri sera sul tardi, i militari della stazione di Peccioli (PI), hanno fermato e perquisito un'autovettura con due soggetti a bordo, trovando uno dei passeggeri in possesso di 32 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish” suddivisa in quattro dosi e nascoste nel proprio zaino.

I carabinieri a quel punto hanno esteso la perquisizione anche al domicilio del soggetto, trovando in particolare: 18 grammi di sostanza stupefacente del tipo “hashish”, 500 euro, documentazione scritta costituente una sorta di “contabilità” contenente cifre e nominativi, un bilancino di precisione, un coltello e una spatola, nonché materiale per il confezionamento.

I militari, svolti tutti gli adempimenti dovuti, hanno quindi arrestato l’uomo in possesso della sostanza stupefacente, poi liberato su disposizione dell’autorità giudiziaria competente. Tutto il materiale rinvenuto è stato sottoposto a sequestro.

Stante l’esistenza della presunzione d’innocenza, l’eventuale responsabilità della persona arrestata dovrà essere vagliata, nel prosieguo del procedimento, dalle autorità competenti.