Patrizio Martucci. Venticinque anni dalla scomparsa a Pisa: ricordo e omaggio

Messa in ricordo di Patrizio Martucci, l’artista pisano che ha calcato il palco del Festival di Sanremo 1993 con Mietta e i ragazzi di Via Meda ed è arrivato 2° al concorso nazionale Sanremo Famosi e che aveva in curriculum tante altre partecipazioni televisive e tre album. Il giovane scomparve nel 1998 per un incidente in sella al suo scooter sul viale delle Piagge.

Il papà di Patrizio, Francesco, con familiari e amici si ritroveranno domani alle 19 nella Chiesa di Santa Caterina. E chi vorrà potrà avere materiale audio-video del giovane (una serie di audiocassette ai fedeli e un cd di Patrizio).

Quest’anno ricorre il 25esimo dalla sua scomparsa. E la famiglia vuole organizzare un evento particolare in sua memoria. "C’è anche un fan club", spiega il papà.

A lui è didicata anche una pagina facebook "Canzoni & Musica sotto la Torre, in ricordo di Patrizio Martucci". Associazione no profit per la conoscenza e lo spazio di nuovi talenti musicali.