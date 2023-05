Pasticcio meticcio: A Pisa musica dall'Oriente

Pisa, 31 maggio 2023 - Ritmi, suoni e colori delle musiche tradizionali. Pasticcio Meticcio porta al Teatro Nuovo di Pisa giovedì 1° giugno alle 21.30 uno spettacolo musicale travolgente. Il Pasticcio Meticcio nasce nel 2008 come un progetto di musica klezmer, ma negli anni la formazione ha visto l'avvicendarsi di molti musicisti, che hanno arricchito il progetto con stili, timbri ed esperienze musicali sempre diverse.

In più di 10 anni di attività, di ricerca e riproposizione di musiche popolari tradizionali, ha suonato in diverse città italiane nonché all'estero, arrivando nel 2014 a registrare il primo album Sràdicàti (termine che può, e va letto in due modi) prodotto dall'etichetta discografica Silfreed Records di Genova. Nel 2018 è stato presentato l’album raccolta Diaspora aLive in occasione del decennale dalla fondazione del progetto.

A’ ruga: ricongiungimenti musicali tra Albania e Arberia, è invece un concept album frutto di una ricerca sul campo durante un tour italo-albanese, che idealmente vuole riunificare la musica albanese di Albania, con quella delle comunità storiche arberesh (albanesi venuti in Italia a partire dal XV sec.) per riscoprire il legame culturale l’altra sponda del Mediterraneo, e far conoscere questa parte importante del patrimonio culturale italiano, che come altre minoranze etno-linguistiche rischia di scomparire.

Durante questi ultimi due anni di musica in clandestinità, il progetto si è ricostituito con nuovi musicisti ed esplorando nuovi repertori che dall’Italia guardano al levante ma non solo.

Ingresso al concerto a offerta libera.