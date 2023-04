Passi avanti per la nuova piscina comunale Affidati i lavori per 5 milioni di euro

Si sono concluse le procedure di gara per l’aggiudicazione provvisoria dei lavori per la realizzazione della nuova piscina comunale che diventerà definitiva una volta concluse le verifiche previste dalla normativa. Si tratta di un appalto integrato, ragione per cui il soggetto risultato vincitore della gara ad evidenza pubblica (ATI C.E.V. Consorzio Edili Veneti Soc. Coop) dovrà elaborare il progetto esecutivo dell’intervento, che dovrà poi essere validato dall’Amministrazione Comunale, sulla base del progetto di fattibilità posto a base di gara.

L’intervento è finanziato con fondi del PNRR per un importo di 5,150 milioni di euro. L’avvio dei lavori è previsto per la fine del 2023, per una durata stimata di circa 20 mesi. La nuova piscina avrà una vasca principale da 25 metri con 8 corsie, una vasca più piccola dedicata al relax e ai bambini, e potrà ospitare partite di pallanuoto fino alla serie C maschile e serie A femminile. La struttura verrà costruita ex-novo nell’area sportiva di Barbaricina, in via Atleti Azzurri Pisani, in un’area attualmente caratterizzata da terreno incolto che si trova vicino all’attuale piscina. Quest’ultima continuerà ad essere in funzione fino a che non sarà pronto il nuovo impianto e manterrà anche in seguito l’attuale destinazione ad uso sportivo.

Oltre al nuovo impianto sportivo, mirato a dotare la città di Pisa di un nuovo centro natatorio in grado di soddisfare le esigenze della comunità cittadina, è prevista la realizzazione di una serie di interventi di rigenerazione urbana volti a migliorare gli spazi pubblici esterni con la progettazione di parcheggi e verde urbano a contorno, che verranno eseguiti con risorse comunali in contemporanea alla realizzazione della struttura.