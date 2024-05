Passeggiata sulle mura tra fiori e piante

Una passeggiata speciale dall’alto delle Mura cittadine per ammirare i fiori e le piante che crescono sulla cinta o nelle immediate vicinanze e per cercare tracce di animali che giorno e notte vivono sulle Mura. Sabato 18 maggio Marco Zuffi e Silvia Sorbi del Museo di Storia Naturale dell’Università di Pisa accompagneranno i partecipanti in questo viaggio che prevede l’osservazione di rocce, l’ascolto dei canti degli uccelli e tante altre attività, un evento che si rinnova e cambia ogni stagione, un ciclo arrivato alla terza edizione. ‘Quattro Stagioni sulle Mura di Pisa speciale Primavera’ inizierà alle 16.30 da Torre di Legno, a pochi passi dai lungarni dietro piazzetta del Rosso e via del Borghetto, per arrivare in piazza dei Miracoli.

Ultimi posti disponibili, biglietti a 10 euro comprendenti l’ingresso alle Mura di Pisa, 1,50 euro per il diritto di prenotazione. Ultimi posti disponibili, info sul sito www.muradipisa.it, al link https://bit.ly/Muraprimavera.