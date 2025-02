Passeggiata al bosco del Sanguigno: un angolo di natura da salvare

Pisa, 28 febbraio 2025 - Un angolo di città che rischia di scomparire, un importante ecosistema urbano il cui futuro dipende dai cittadini: sabato 1 marzo a partire dalle 15 si terrà una passeggiata nel Bosco del Sanguigno, un'area verde minacciata dalla costruzione di una strada per il nuovo dipartimento di biologia. Il "Sanguigno" è un boschetto di frassini, solitamente allagato durante l'inverno a causa dell'innalzamento della falda freatica. Questo fenomeno naturale è tipico del vicino Parco Naturale di Migliarino-San Rossore-Massaciuccoli, dove i boschi igrofili sono tra le aree più pregiate e protette. L'area ospita diverse specie floristiche e faunistiche, tra cui il tritone, un piccolo anfibio simbolo di questo fragile ecosistema urbano.

Durante la passeggiata, esperti come Ugo Macchia e Simone Marzocca guideranno i partecipanti alla scoperta del bosco allagato, del prugnolo in fiore e dei tritoni che si risvegliano con l'arrivo della primavera. Sarà un'occasione per comprendere l'importanza di preservare gli ultimi spazi naturali spontanei all'interno del contesto urbano. L'evento, organizzato da diverse associazioni ambientaliste quali Legambiente, Italia Nostra - sezione Pisa, Una città in comune, Sinistra per... ed il Comitato difesa alberi - Pisa, è aperto a tutti e completamente gratuito. Il ritrovo è in via De Ruggiero, all'area Skate Park. È consigliato indossare stivali impermeabili per affrontare al meglio il terreno umido. La conservazione del Bosco del Sanguigno dipende dall'attenzione e dall'impegno della comunità: un piccolo gesto come partecipare a questa passeggiata può fare la differenza per il futuro di questa preziosa oasi naturale.