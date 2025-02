Partita del Cuore Raccolti 40mila euro: "Una grande risposta della città. Grazie agli oltre 7mila spettatori"

Quarantamila euro. Questa la somma ricavata dalla partita "Metti in campo il tuo cuore", giocata lo scorso 16 novembre tra la Nazionale Cantanti Next Gen e il Movimento Shalom sul prato dell’Arena Garibaldi. Ieri, presso Sala Baleari a Palazzo Gambacorti, è avvenuta la conferenza stampa e la consegna dei due assegni. Il primo, da 10mila euro, destinato all’Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana per l’acquisto di un monitor destinato alla sala di risonanza magnetica dell’Ospedale di Cisanello. Mentre il secondo, da 30mila euro, devoluto per la costruzione di una scuola in Madagascar intitolata a Massico Toschi, presidente onorario del Movimento Shalom, che aprirà il prossimo agosto.

Una struttura con cinque aule che ospiterà oltre duecento bambini e sei insegnanti, sostituendo il precedente edificio malsano e vecchio, come dichiarato da Padre Nicolas, presente in sala. A fare gli onori di casa, l’assessore allo sport del Comune di Pisa Frida Scarpa: "La partita del cuore ha ricevuto una risposta straordinaria da parte della città: circa settemila persone erano presenti allo stadio. Un dato che dimostra che Pisa risponde sempre presente quando si tratta di beneficenza e solidarietà".

Grande soddisfazione anche da parte di Roberto Cioni, direttore del Dipartimento di medicina radiologica, nucleare e di laboratorio: "Il macchinario che sarà comprato servirà per svolgere interventi in anestesia generale a pazienti pediatrici, quindi bambini, che hanno paura, non riescono a stare fermi in quelli classici. È di estrema utilità". A fare da eco, le parole del fondatore del Movimento Shalom, Don Andrea Cristiani: "Abbiamo avuto un’occasione unica per sentire come si contrasta il male. Salute e scuola sono le basi del futuro".

Una partita, quella giocata a novembre, che ha avuto un riscontro importante anche grazie alla cassa di risonanza data dal Pisa Sporting Club, come manifestato dal presidente Giuseppe Corrado: "Noi risponderemo sempre "presente" a questi scopi benefici. Poi, quando il Pisa chiama, la gente risponde: c’è un grande coinvolgimento emotivo, come sempre in questa città".

Il presidente nerazzurro ha aggiunto anche una battuta: "Poi vi abbiamo prestato il centravanti, non pensavamo fosse ancora così in forma" riferendosi alla tripletta segnata da mister Filippo Inzaghi.

A chiosare, le dichiarazioni del comico Ubaldo Pantani, che ha rappresentato, assieme a Paolo Vallesi, la Nazionale Cantanti: "Sono felice e onorato di partecipare a queste iniziative, grazie a queste esperienze ho visualizzato davvero il significato della solidarietà. Siamo tutti calciatori mancati, e giocare in uno stadio per fare beneficenza è bellissimo. Poi, quando viene comunicata la cifra incassata ti si riempie il cuore".

Lorenzo Vero