Partita (contro la violenza) e teatro con gli studenti. E inaugurazione del Giardino Mediceo restaurato

Un torneo (partite di calcio) dal titolo "cartellino rosso alla violenza" e il teatro con le scuole del territorio. Una commissione poi valuterà i lavori migliori. "Un piccolo seme per proseguire nei prossimi mesi e negli anni", commenta il prefetto MMaria Luisa D’Alessandro. E’ questo il programma per la festa della Repubblica, il 2 giugno, a Pisa, quando saranno premiate anche alcune scuole che hanno partecipato al percorso previsto di rispetto della Costituzione e dei suoi valori. Ma, negli eventi, compresi per la festa della Repubblica, ci sarà anche l’inaugurazione del Giardino Mediceo interno alla Prefettura e restaurato grazie alla Fondazione Pisa. "Contiene piante particolari, è molto ampio. E sarà illustrato alla cittadinanza attraverso un convegno".