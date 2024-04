Parlamento Europeo. Il Pd punta anche sul pisano Mazzeo: "I Care di don Milani"

Il senatore Dario Pardini, in una intervista a La Nazione aveva detto a proposito di Dario Nardella e Antonio Mazzeo all’Europarlamento: "È un bene avere due figure così forti e capaci di dar voce a tutte le anime di una regione plurale come la Toscana: oltre all’area fiorentina dobbiamo tener conto della Costa, del Sud, delle zone interne. In Toscana alle Europee abbiamo sempre giocato a più punte. Nel 2014 e nel 2019 per massimizzare il consenso al Pd ne schierammo tre. Sarebbe utile che la proposta della direzione regionale a quella nazionale stesse in questo solco". Parole profetiche, dato che il sogno del presidente del consiglio regionale Antonio Mazzeo si è avverato. "Sono candidato alle elezioni Europee (circoscrizione Centro, ndr) dell’8 e 9 giugno nel collegio dell’Italia Centrale. Lo scrivo - si legge sul suo profilo Facebook – con una emozione difficile da descrivere, con l’adrenalina di una nuova avventura e la gratitudine per la fiducia ricevuta dalla segretaria Elly Schlein, dal presidente Stefano Bonaccini e dalla direzione nazionale del Pd. Ho accettato di mettermi a disposizione della nostra comunità per poter rappresentare la Toscana, tutta, e una parte fondamentale del nostro Paese che abbraccia costa, Appennini, borghi, città, distretti produttivi, aree interne e centri d’innovazione". E prosegue: "Lo farò convinto che si può e si deve costruire un’Europa capace di prendersi cura di ogni individuo. Un’Europa che sia quella dell’I Care di Don Milani, del sogno di Spinelli, della speranza di Sassoli. Un’Europa che sia, davvero, l’orizzonte possibile delle nuove generazioni. Sarà una sfida difficilissima ma al tempo stesso affascinante. La faremo insieme, come sempre, e io ci metterò tutta la passione, l’entusiasmo, l’energia e la voglia di poter restituire almeno un po’ del tanto che ho ricevuto in questi anni. Si parte, allora. Scarpe comode e zaino in spalla. Insieme a tutte e tutti voi sarà un viaggio bellissimo". Numerosi i messaggi di congratulazioni sul profilo Facebook di questo personaggio politico che si definisce "Lucano di nascita, pisano di adozione, ingegnere. Ora presidente del Consiglio Regionale della Toscana".