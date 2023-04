Pari opportunità Iniziativa del Consiglio

"Ricette culinarie per donne tristi". E’ questo il nome del reading musicale che si svolgerà oggi alle 21 allo spazio Sammartino. L’iniziativa è a cura del Trio Gynaika, composto da Caterina Fornaciai (voce), Agnese Focardi (arpa), Giada Moretti (sassofono). L’appuntamento di questa sera è l’ultimo del ricco calendario di eventi "Marzo delle donne" organizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con il Consiglio cittadino per le pari opportunità. "Ricette culinarie per donne tristi" va a chiudere una rassegna ricca di presentazioni di libri, conferenze, incontri e spettacoli.

"Il "Marzo delle Donne" ha come obiettivo di tenere sempre alta l’attenzione su quelli che sono i diritti delle donne, troppo spesso, purtroppo, violati, promuovendo momenti di riflessione, di approfondimento, di incontro, di confronto delle donne e per le donne - aveva dichiarato la vicesindaco Raffaella Bonsague all’inaugurazione del cartellone -. Un ringraziamento particolare va a tutti i membri del Consiglio Cittadino per le Pari Opportunità che, accettando il ruolo di rappresentanza, in interazione diretta con l’amministrazione, si impegnano costantemente, nella nostra comunità, per promuovere iniziative e progetti di sensibilizzazione ed educazione sul tema della parità di genere. L’assessorato ha svolto in questi anni un lavoro di consolidamento della partecipazione delle associazioni già da tempo impegnate in città, per favorire l’effettiva attuazione dei principi di uguaglianza e di parità tra i cittadini, per la promozione di condizioni di pari opportunità e per la rimozione degli ostacoli che di fatto costituiscono discriminazione diretta o indiretta".