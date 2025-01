Parco "Luciano Pratali". Scatta riqualificazione

Il comune di San Giuliano Terme ha ottenuto un bando regionale da 100mila euro per riqualificare il parco "Luciano Pratali" di Ghezzano. Il progetto mira a creare un parco giochi ad "accessibilità universale" per tutti i bambini. "Un parco giochi inclusivo non si costruisce semplicemente aggiungendo strumenti specifici - spiegano l’assessora al sociale Candida Pugliese e l’assessore ai Parchi e verde pubblico Filippo Pancrazzi -. Deve essere un luogo dove i bambini possano alternarsi nei giochi, affrontando piccole sfide e divertendosi insieme".

Il progetto prevede l’installazione di nuovi giochi inclusivi a tema musicale e sportivo, arredi inclusivi e percorsi sensoriali con pannelli sonori e piante che stimolano i vari sensi. "Rendere il Comune il più inclusivo possibile è uno degli obiettivi del nostro programma di mandato", afferma il sindaco Matteo Cecchelli. Il progetto, con un investimento totale di 124mila euro, vedrà la riqualificazione del chiosco e del servizio igienico per disabili, fornendo nuovi servizi a tutti i frequentatori. "La parola chiave è ‘insieme’: non bambini con disabilità, ma bambini e basta", concludono Pugliese e Pancrazzi.

La progettazione si colloca in una posizione strategica: il parco "Luciano Pratali" di Ghezzano, che presenta spazi accessibili, luoghi di ristoro, elementi di per sé inclusivi come il campo da basket (che verrà potenziato per il bask-in), la vicinanza alla scuola primaria Morroni e alla parrocchia di Ghezzano, oltre che alla residenza universitaria dei Praticelli e alla città di Pisa.