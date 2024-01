Papilloma. Un convegno e siero gratis

Oggi, alle 17, le Officine Garibaldi (via Gioberti 39, Pisa) ospiteranno il convegno: Hpv (papilloma virus) e malattie sessualmente trasmesse.

Sarà introdotto da Silvia Briani, direttrice generale dell’Azienda ospedaliero-universitaria pisana, e Gabriella Porcaro, assessora alle Pari opportunità del Comune di Pisa; interverranno poi specialisti in malattie infettive, ginecologia, proctologia, otorinolaringoiatria e medicina preventiva.

Per sensibilizzare i giovani su questi temi e sull’importanza della prevenzione il convegno è aperto alla cittadinanza.

Un intero mese dedicato alla prevenzione del Papilloma virus.

Inoltre, l’Unità funzionale igiene pubblica e nutrizione della Zona pisana informa che, a partire proprio dal mese di gennaio, le donne operate per lesioni correlate ad infezioni da HPV potranno effettuare la vaccinazione anti-papillomavirus tutti i mercoledì pomeriggio non festivi, recandosi presso la sede del servizio, in galleria Gerace 14 a Pisa, dalle 16 alle 16:30, senza prenotazione.

E’ necessario portare con sé la documentazione che attesta l’esecuzione dell’intervento. La vaccinazione è gratuita.