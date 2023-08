Palestra del Pesenti di Cascina: completati i lavori della Provincia di Pisa

Cascina (Pisa), 10 agosto 2023 - Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di sostituzione del telo di copertura della palestra dell'istituto Pesenti di Cascina, intervento a cura della Provincia di Pisa. "La copertura della palestra a servizio delll’IISS Pesenti di Cascina, risultava logorato dagli agenti atmosferici, e non garantiva più l’impermeabilità, pertanto, le eventuali infiltrazioni di acqua piovana avrebbero potuto pregiudicare la sicurezza degli utenti e con il tempo rovinare le strutture lignee della palestra, con l’ulteriore il rischio, che in caso di forti sollecitazioni dovute ad avverse condizioni climatiche, la stessa copertura avrebbe potuto anche lacerarsi. La Provincia ha perciò destinato apposite risorse per complessivi 80mila euro per eseguire le necessarie lavorazioni", spiega il Presidente Massimiliano Angori. "I lavori sono stati affidati nel mese di dicembre scorso e programmati per la fine dell'anno scolastico appena trascorso, in modo da non interferire con l'attività scolastica. Riusciamo pertanto a portare a termine anche questo intervento nei tempi previsti dalla struttura tecnica provinciale che ringrazio, a beneficio di tutta la comunità scolastica" conclude Angori.

M.B.