Palazzo Blu: premiate le classi che hanno partecipato alla rassegna ‘Warning’

Pisa, 9 giugno 2025 – Anche quest’anno l’auditorium si è riempito di studenti e studentesse delle scuole superiori per l’appuntamento con la festa finale e la premiazione degli elaborati, a conclusione della quinta edizione di ‘Warning’, rassegna di divulgazione scientifica ideata da Franco Cervelli, Sandra Leone e Enrico Mazzoni dell’Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) di Pisa e organizzata in collaborazione con Palazzo Blu e Fondazione Pisa. Per il gruppo di lavoro Warning, il coordinamento delle scuole durante tutta la rassegna è stato condotto da Fabrizio Musu, della cooperativa Kinzica.

Warning, per l’edizione 2024- 2025, ha affrontato, con l’aiuto di relatori di varie istituzioni universitarie e di ricerca e con la partecipazione di tanti studenti e insegnanti, una serie di temi interdisciplinari della contemporaneità, sintetizzati nel titolo ‘Il mondo di tutti, un mondo per tutti’. I titoli degli incontri sono stati: ‘L’Arte dei tanti popoli’, ‘Vivere il pianeta: il rapporto dell’umanità con la natura’, ‘Le tante medicine’ e ‘Il sapere di ciascuno e la scienza di tutti’.

Nella mattina di lunedì 9 giugno, durante l’evento nell’auditorium, sono stati assegnati premi e riconoscimenti, di gruppo e individuali, agli studenti e alle studentesse che hanno partecipato, con i loro insegnanti, ai diversi appuntamenti della rassegna e hanno prodotto un elaborato di approfondimento sui temi trattati nei vari incontri. I premi, in denaro, vengono assegnati alle scuole. Agli eventi dell’edizione 2025 hanno partecipato oltre 900 studentesse e studenti provenienti da 42 classi di 8 istituti superiori delle province di Pisa, Livorno, Firenze e Lucca. Circa 300 di loro si sono messi alla prova producendo un elaborato su uno dei temi affrontati nei vari eventi.

Gli elaborati finali, arrivati dagli studenti sono stati 17, presentati da 13 classi di 4 istituti superiori. La giuria ha scelto di premiare gli elaborati delle classi: 3BSA del Liceo Filippo Buonarroti di Pisa, 4I del Liceo Scientifico Ulisse Dini di Pisa, 3D del Liceo Giosuè Carducci di Pisa, e singoli studenti e gruppi delle classi 4AS del Liceo Filippo Buonarroti di Pisa, 4DLES del Liceo Duca d’Aosta di Firenze. I quattro appuntamenti della rassegna hanno raggiunto e superato complessivamente le 9mila visualizzazioni tra YouTube e Facebook.

La festa con premiazione si è svolta questa mattina nell’auditorium di Palazzo Blu alla presenza delle classi e degli insegnanti e con la partecipazione di Cosimo Bracci Torsi, presidente di Palazzo Blu, Stefano Del Corso, presidente della Fondazione Pisa, Paolo Spagnolo, direttore INFN sezione di Pisa e Franco Cervelli, Sandra Leone ed Enrico Mazzoni di INFN Pisa.