Addio a padre Augusto, per oltre 20 anni ha prestato servizio nella chiesa del Carmine

Pisa, 23 dicembre 2024 – Un grave lutto ha colpito Pisa. Si è spento, intorno alle 22.30 di sabato, all’istituto ospedaliero della Fondazione Poliambulanza a Brescia, padre Augusto Tollon, carmelitano dell’antica osservanza. Un religioso “conosciutissimo anche nella nostra diocesi – dà notizia Toscana Oggi – per aver prestato servizio per molti anni nella parrocchia di Santa Maria del Carmine e, più di recente, anche nelle parrocchie di Santa Cristina e di San Sepolcro”. Nato il 12 gennaio del 1939 nella sua abitazione di origine a Cesarolo (Venezia), era stato ordinato sacerdote il 5 ottobre del 1968. “I suoi primi anni da carmelitano – ricorda Toscana Oggi – li aveva vissuti a San Felice del Benaco, sulla costa est del Lago di Garda, dove aveva intessuto una fitta rete di relazioni, soprattutto tra i giovani: qui, ad esempio, aveva contribuito a fondare un gruppo scout Agesci”.

Da San Felice a Bologna, dove aveva prestato servizio nella chiesa di San Martino. Da qui l’arrivo a Pisa nel 2003, nella chiesa di Corso Italia, dove è stato per oltre venti anni: “Instancabile, accogliente, empatico”. Durante la sua presenza e grazie a generosi benefattori sono state restaurate molte delle opere d’arte ospitate in Santa Maria del Carmine. Nel recente passato aveva avuto la gioia di veder restituita al culto la stessa chiesa, chiusa per problemi strutturali. “Ha battezzato e accompagnato centinaia di ragazzi nell’iniziazione cristiana – ricorda ancora Toscana Oggi – preparato decine di coppie al matrimonio cristiano, riconciliato con le sue confessioni e celebrato le esequie di tantissimi parrocchiani. In parrocchia aveva accolto anche il gruppo di Comunione e liberazione”.

A ottobre era tornato a San Felice del Benaco, unendosi alla comunità carmelitana che gestisce il santuario di Santa Maria del Carmine. E qui ha trascorso gli ultimi giorni, prima del ricovero in ospedale e di una operazione per aneurisma toracico addominale: dal coma non si è più ripreso. I funerali saranno celebrati venerdi 27 dicembre nel santuario di San Felice del Benaco alle ore 11, presieduti dal padre provinciale Gian Domenico Meloni. Qui la salma arriverà il giorno precedente alle 18, quando è in programma una veglia di preghiera.