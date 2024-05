Pacini Editore a Torino: focus su "Vita immaginaria" e cambiamenti sociali

Con una speciale dedica ai bambini e un focus sui cambiamenti della società, la casa editrice pisana Pacini sarà presente da domani, giovedì 9 al 13 maggio al Salone del Libro di Torino. ‘Vita immaginaria’, il tema portante della 36° edizione, sarà declinato da Pacini Editore attraverso la presentazione di ‘A spasso per Torino’, il libro per bambini e ragazzi che racconta la storia della città attraverso i suoi personaggi riservando particolare attenzione ad alcune famose figure femminili, e ‘Perché non ti sposi’, il testo con cui il noto matrimonialista Carlo Rimini prova a rispondere alle domande relative al calo dei matrimoni in Italia.