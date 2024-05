Raid sacrilego sull’altare: rubate le ostie per celiaci

Cascina (Pisa), 28 maggio 2024 – Non si sono fermati neppure davanti alle ostie consacrate. Ladri sacrileghi nella notte tra domenica e lunedì hanno preso di mira la parrocchia di Santa Maria Assunta e di San Giovanni Battista a Cascina. Il parroco monsignor Paolo Paoletti ha avvisato i fedeli per richiamarli alla messa di oggi alle 18.30 una messa presieduta dall’arcivescovo Giovanni Paolo Benotto "come atto di riparazione per la profanazione alla Santa Eucaristia". I malviventi, si apprende, hanno divelto una porta laterale della chiesa penetrando nella cappella del Santissimio Sacramento dove hanno forzato il tabernacolo gettando sull’altare le ostie consacrate, lasciando lì la pisside e impossessandosi della teca dorata contenente le ostie destinate ai celiaci. Il messaggio ai fedeli di monsignor Paoletti è accorato ed è un invito a partecipare numerosi "alla messa per questo atto sacrilego verso il Santissimo Sacramento".

Sull’episodio indagano i carabinieri che stanno setacciando le immagini della videosorveglianza urbana a caccia dei possibili responsabili. I ladri, , oltre alla chiesa si sono introdotti anche in altri locali del compendio religioso, ma pare si siano dovuti accontentare solo della teca dorata e dei simboli religiosi. Un atto che, per questo, ha fatto ancor più male all’intera comunità parrocchiale, anche perché consumatosi alla vigilia della festa patronale di Cascina che si celebra oggi. Circostanza che avrebbe spinto qualcuno a immaginare che il raid nella chiesa in realtà non sia stato compiuto da ladri, ma da alcuni non meglio precisati componenti di una setta. Toccherà ai carabinieri che hanno rilevato le impronte indirizzare le indagini e capire che cosa sia realmente accaduto.