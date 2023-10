Ordine degli Architetti al via ciclo di incontri

L’ordine degli architetti della provincia di Pisa promuove un ciclo di seminari organizzati da Simoncini srls, con l’accreditamento dello stesso ordine, e che si svolgeranno in occasione dello showroom Simoncini leaves oggi e il 21 ottobre, entrambi in via San Martino, 82.

Il primo, oggi, è intitolato "Incontri autunnali con il Design", dalle 16 alle 18, gratuito riconosce due crediti formativi: si comincia con una conferenza dell’architetto Puccio Duni e a, seguire, interverrà Sergio Buttiglieri, uno dei più apprezzati designer italiani e style director di Sanlorenzo, il colosso della nautica recentemente sbarcato con un sito produttivo anche nella darsena pisana dei Navicelli. Buttiglieri nella sua carriera ha avuto infatti l’intuizione di unire il mondo della nautica e quello del design di interni chiamando a collaborare nomi illustri a firmare progetti di arredo di grandi yacht.

Chiude la giornata un momento musicale e un aperitivo.

Il 21 ottobre, sempre in via San Martino 82, Giovanna Castiglione, vicepresidente e segretaria generale della fondazione intitolata al padre Achille, maestro del designer italiano, farà dalle 17 alle 19 una relazione intitolata "Vivere alla Castiglioni" e che verterà sul metodo omonimo, ovvero una ricerca sulle forme, le tecniche e i materiali nuovi, tendente alla realizzazione di un processo di progettazione integrale.

Achille Castiglioni è universalmente noto per i suoi progetti per la produzione di serie nel campo dell’illuminazione e dell’arredamento e ha svolto anche attività nel settore dell’architettura e dell’urbanistica.