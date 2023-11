Operatore socio sanitario per casa di cura privata

Struttura sanitaria privata di Volterra cerca una persona con disabilità OSS (Operatore Socio Sanitario) per fornire assistenza a pazienti totalmente o parzialmente non collaboranti ed in particolare provvedere all’igiene, vestizione, movimentazione e alimentazione dei pazienti allettati, aiutare i pazienti non allettati al recupero delle attività quotidiane, pulizia ambientale, gestione biancheria sporca e pulita, gestioni dei rifiuti speciali, riordino armadi, ecc. Requisiti necessari: diploma di Operatore Socio Sanitario, conoscenze informatiche, non richiesta esperienza, modalità di lavoro part time, lavoro a turni.

Codice Offerta PI-207146

Tipo Offerta: Collocamento mirato - Preselezione

Scadenza: 08122023